Fiorentina | Iachini | «Capita raccogliere il giusto Tanti nuovi arrivi»

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro lo Spezia. «I ragazzi lavorano, ma in certi momenti capita di raccogliere il giusto. Abbiamo giocatori nuovi che stanno lavorando con noi da pochi giorni e che dobbiamo portare nella condizione giusta. Con lavoro e spinta abbiamo margini importanti per poter far bene».

