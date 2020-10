Film thriller erotici | cult anni ' 90 da rivedere in streaming

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 ottobre 2020) Isono un capitolo consistente nella produzione cinematografica degliNovanta. Titoli come Basic Instinct, Proposta Indecente, Rivelazioni, ma anche Body of Evidence (con Madonna) e Sex Crimes sono solo alcune delle tante pellicole più o meno pruriginose che hanno caratterizzato il genere nell'ultimo decennio del Novecento. A proposito di Sex Crimes – Giochi pericolosi, stranamente ilnon è disponibile sulle piatatforme, anche se viene proposto in televisione con una certa frequenza. Tra i “grandi assenti” del genere, ci sono anche duedel ‘93, Boxing Helena di Jennifer Lynch e La ragazza della porta accanto (The Crush) di Alan Shapiro (oggetto di vari remake neglia seguire) e altre ...