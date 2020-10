Fidanzata di Zelletta “urla” al complotto | la sorella di Tommaso Zorzi lancia una frecciatina VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 18 ottobre 2020) Strategie e difese fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Andreasi è accorto dell’amore che il pubblico sente per, decidendo di stare al suo fianco quando è presente e sparlare di lui in sua assenza. Nel frattempo, Natalia Paragoni,dell’ex tronista, lo difende e tuona “urlando” al.... L'articolodi“urla” al: ladiuna) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.