Federica Pellegrini: oggi va meglio, ma ieri… (Di domenica 18 ottobre 2020) Quali sono le condizioni di salute di Federica Pellegrini, risultata positiva al Coronavirus? È lei stessa a dare sue notizie attraverso le Instagram Stories… Federica Pellegrini è malata di Covid ma sta combattendo con determinazione la sua battaglia contro il virus. Qualche giorno dopo essere risultata positiva, ha lasciato un messaggio per i suoi fan nelle sue Instagram Stories. C’è speranza, dice la campionessa di nuoto, che tuttaviaArticolo completo: Federica Pellegrini: oggi va meglio, ma ieri… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Quali sono le condizioni di salute di, risultata positiva al Coronavirus? È lei stessa a dare sue notizie attraverso le Instagram Stories…è malata di Covid ma sta combattendo con determinazione la sua battaglia contro il virus. Qualche giorno dopo essere risultata positiva, ha lasciato un messaggio per i suoi fan nelle sue Instagram Stories. C’è speranza, dice la campionessa di nuoto, che tuttaviaArticolo completo:va, ma ieri… dal blog SoloDonna

rubio_chef : “Con Federica Pellegrini ci ho riso su. Le ho detto: ‘Comunque il virus ci prende proprio bene adesso’. Tra me, lei… - Corriere : L’sms scherzoso di Valentino a Fede: «Io, te, Ronaldo, Ibra: il virus colpisce il top!» - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - salfasanop : RT @Jacopopelle_98: Federica Pellegrini,credo una delle persone più in salute di Italia,dice che è da 4 giorni che fa fatica a stare in pie… - zitellacongatti : RT @Jacopopelle_98: Federica Pellegrini,credo una delle persone più in salute di Italia,dice che è da 4 giorni che fa fatica a stare in pie… -