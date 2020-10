Federica Pellegrini, lo scatto inedito con la mano sul cuore: “Sono lì con voi” – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno scatto inedito di Federica Pellegrini direttamente dalla quarantena. La nuotatrice esprime vicinanza al team italiano. Sono giorni difficili per Federica Pellegrini, risultata positiva al Coronavirus alla vigilia della sua partenza per i Campionati europei di nuoto. In un video pubblicato ieri su Instagram la campionessa Olimpionica ha annunciato il suo ritiro dall’imminente competizione, che … L'articolo Federica Pellegrini, lo scatto inedito con la mano sul cuore: “Sono lì con voi” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) Unodidirettamente dalla quarantena. La nuotatrice esprime vicinanza al team italiano. Sono giorni difficili per, risultata positiva al Coronavirus alla vigilia della sua partenza per i Campionati europei di nuoto. In un video pubblicato ieri su Instagram la campionessa Olimpionica ha annunciato il suo ritiro dall’imminente competizione, che … L'articolo, locon lasul: “Sono lì con voi” –proviene da YesLife.it.

