Federica Pellegrini aggiorna i follower sulla sua situazione sanitaria | Video (Di domenica 18 ottobre 2020) La fuoriclasse del nuoto azzurro positiva al Covid-19 aggiorna i suoi follower: "va molto meglio" Da sola a casa con i suoi due cagnolini, Federica Pellegrini positiva al Covid, dal suo letto fa il punto sulla sua situazione sanitaria. Giovedì scorso la nuotatrice veneta ha fatto il tampone ed è risultato positivo. Sulle storie Instagram del suo account parla direttamente ai follower: "Terzo giorno di quarantena, notte così così, con 37.7 di febbre, mi sembrava che mi stessero trapanando la testa. Mi sono svegliata che ero tutta sudata, ho presso la tachipirina e dopo essermi cambiata mi sono rimessa a letto. Adesso va molto meglio, sia di testa che di gola che di tosse, mi sono appena misurata la ...

