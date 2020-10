Federica Nargi da il buongiorno così | i fan sono impazziti – FOTO

(Di domenica 18 ottobre 2020)continua a incantare tutti su Instagram. Questa mattina la modella ha regalato unspeciale ai suoi follower: “Buona domenica!” Una domenica speciale.ha letteralmente illuminato… Questo articoloda ilcosì: i fanè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

UrumiKanzaki__ : Federica Nargi ha finalmente capito che doveva levarsi quel biondo dalla testa e tornare mora, bona che è - Alex96264153 : La bellissima Federica Nargi ?????????????????????? - Alex96264153 : Le bellissime Federica Nargi Costanza Caracciolo ?????? - cicciovettel95 : RT @cmdotcom: Gossip Girl: Georgina è da urlo! Manila da Temptation Island al matrimonio. Un nuovo inizio per Federica Nargi - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Gossip Girl: Georgina è da urlo! Manila da Temptation Island al matrimonio. Un nuovo inizio per Federica Nargi -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

Si pensi alle over 40 Elisa Isoardi, Serena Autieri e Federica Nargi (tutte taglia 41), o ancora a Caterina Balivo e Alena Seredova (taglia 42) e alle 42,5 Cristina Chiabotto ed Ema Stockolma. Senza ...La simpatia per la Juventus, gli appuntamenti sportivi e tutto quello che non sapete su Simone Bolognesi, primo uomo italiano di Belen e attuale cavaliere del programma Uomini e Donne.