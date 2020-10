Fca | accordo con il sindacato Unifor in Canada Investimenti fino a 1 | 5 miliardi di dollari

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un investimento miliardario per scongiurare uno sciopero che minacciava di paralizzare la produzione in Nord America. È questa una delle principali ragioni che hanno portato Fcaa concludere velocemente unpreliminare con il, che rappresenta circa 9.000 lavoratori nelle tre fabbriche canadesi di Fiat Chrysler. Motivo del contendere? Il nuovo contratto dei lavoratori. L’in questione, come anticipato dal Wall Street Journal, ha permesso di scongiurare un “braccia incrociate” che avrebbe potuto comportare uno stop delle attività della multinazionale con ripercussione riverberate anche negli Stati Uniti. Ecco quindi che, come stabilito nell’triennale, FCA si prepara a investire una cifra compresa fra 1,35 ...

Il Fatto Quotidiano

