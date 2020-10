Fantacalcio, Bologna-Sassuolo. Ribaltone al Dall’Ara: autogol di Tomiyasu (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Beffa grande per il Bologna che passa dal vantaggio per 3-1 allo svantaggio per 3-4 contro il Sassuolo al Dall’Ara nel lunch match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Kyriakopoulos, Skorupski ha sbagliato l’uscita e ha scaraventato la palla sullo stinco di Tomiyasu, autore di un autogol clamoroso che vale la rimonta dei neroverdi. Nessun dubbio in ottica Fantacalcio: l’autorete è del giapponese. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Beffa grande per ilche passa dal vantaggio per 3-1 allo svantaggio per 3-4 contro ilal Dall’Ara nel lunch match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Kyriakopoulos, Skorupski ha sbagliato l’uscita e ha scaraventato la palla sullo stinco di, autore di unclamoroso che vale la rimonta dei neroverdi. Nessun dubbio in ottica: l’autorete è del giapponese.

