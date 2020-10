Fabrizio Corona positivo al covid, il figlio Carlos va casa sua. Nina Moric chiama la polizia (Di domenica 18 ottobre 2020) . Nina Moric di nuovo contro Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Tra le restrizioni di chi è malato c’è l’obbligo di non avere contatti con altre persone proprio per evitare i contagi, ma secondo la Moric Corona avrebbe chiesto al figlio Carlos di andare a casa sua. «Fabrizio Corona, positivo al Coronavirus, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 18 ottobre 2020) .di nuovo contro. L’ex re dei paparazzi si trova in isolamento dopo essere risultatoalvirus. Tra le restrizioni di chi è malato c’è l’obbligo di non avere contatti con altre persone proprio per evitare i contagi, ma secondo laavrebbe chiesto aldi andare asua. «alvirus, ha invitatosenza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram.non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche ...

