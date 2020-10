Fabrizio Corona, Nina Moric chiama il 112 per denunciarlo: il motivo choc (Di domenica 18 ottobre 2020) I rapporti tra i due ex coniugi Fabrizio Corona e Nina Moric sono di nuovo sul filo di un rasoio. E’ notizia delle ultime ore quella che vede l’ex re dei paparazzi indirettamente protagonista di una chiamata di denuncia al 112 dell’ex moglie Nina Moric, avvenuta con un chiaro intento. Quale? Stigmatizzare un invito dell’ex re dei paparazzi inoltrato al loro primogenito Carlos a tornare a condividere la sua stessa Casa e questo nonostante l’impennata dei casi di contagi e di vittime del Coronavirus registratisi in tutto il mondo e la sua riscontrata positività al patogeno. L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riportato dalla stessa modella croata su Instagram in queste ore, ha invitato il figlio a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) I rapporti tra i due ex coniugisono di nuovo sul filo di un rasoio. E’ notizia delle ultime ore quella che vede l’ex re dei paparazzi indirettamente protagonista di unata di denuncia al 112 dell’ex moglie, avvenuta con un chiaro intento. Quale? Stigmatizzare un invito dell’ex re dei paparazzi inoltrato al loro primogenito Carlos a tornare a condividere la sua stessa Casa e questo nonostante l’impennata dei casi di contagi e di vittime delvirus registratisi in tutto il mondo e la sua riscontrata positività al patogeno. L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riportato dalla stessa modella croata su Instagram in queste ore, ha invitato il figlio a ...

