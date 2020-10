"Fa da scudo umano per salvare madre e bimbi, un eroe": il tributo della Meloni all'agente Capuano (Di domenica 18 ottobre 2020) Un "eroe". Punto e stop. Secondo Giorgia Meloni e secondo tutti quanti. Si parla di Francesco Capuano, e a spiegare il gesto che gli vale il titolo di eroe, appunto, ci pensa su Twitter la leader di Fratelli d'Italia: "Francesco Capuano, agente della Polizia Locale di Massafra (Taranto), vede una macchina non rallentare in prossimità delle strisce, mentre una mamma con i suoi due bimbi attraversa la strada. Così fa da scudo umano per salvarli, cavandosela anche lui senza ferite gravi. eroe", conclude Giorgia Meloni, in un piccolo ma sentito tributo a un uomo che ha fatto qualcosa di grande. Azione che vale l'encomio e che risale alla mattinata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Un "". Punto e stop. Secondo Giorgiae secondo tutti quanti. Si parla di Francesco, e a spiegare il gesto che gli vale il titolo di, appunto, ci pensa su Twitter la leader di Fratelli d'Italia: "FrancescoPolizia Locale di Massafra (Taranto), vede una macchina non rallentare in prossimità delle strisce, mentre una mamma con i suoi dueattraversa la strada. Così fa daper salvarli, cavandosela anche lui senza ferite gravi.", conclude Giorgia, in un piccolo ma sentitoa un uomo che ha fatto qualcosa di grande. Azione che vale l'encomio e che risale alla mattinata di ...

