F1, GP Spagna 2021: inserito nel calendario provvisorio il weekend del Montmeló? (Di domenica 18 ottobre 2020) Il fine settimana del Montmeló presente nel calendario 2021 di F1? Dalla Spagna arrivano conferme che gli organizzatori dell’evento vogliano spingere per la presenza della competizione catalana nel Circus. Le perdite, come rivela Marca, sono attorno al milione e mezzo di euro, ma questo non spaventa chi vuole che la tre-giorni iberica caratterizzi il percorso della massima categoria dell’automobilismo. Da questo punto di vista, Liberty Media non ha ancora dato conferme sulla consistenza della candidatura spagnola, anche perché tanti aspetti sono legati alla situazione contagi al Covid-19. In questo discorso, infatti, c’è da considerare anche la volontà del Brasile di recuperare il proprio round, che si disputerà a Rio de Janeiro, e ambizioni ci sono anche per Portimao e Imola. Da ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Il fine settimana del Montmeló presente neldi F1? Dallaarrivano conferme che gli organizzatori dell’evento vogliano spingere per la presenza della competizione catalana nel Circus. Le perdite, come rivela Marca, sono attorno al milione e mezzo di euro, ma questo non spaventa chi vuole che la tre-giorni iberica caratterizzi il percorso della massima categoria dell’automobilismo. Da questo punto di vista, Liberty Media non ha ancora dato conferme sulla consistenza della candidatura spagnola, anche perché tanti aspetti sono legati alla situazione contagi al Covid-19. In questo discorso, infatti, c’è da considerare anche la volontà del Brasile di recuperare il proprio round, che si disputerà a Rio de Janeiro, e ambizioni ci sono anche per Portimao e Imola. Da ...

m_spagna : @marioerdrago @stax7580 @erretti42 Comunque risultati impietosi, poi si capisce perché dimaio apre al pd per le com… - m_spagna : RT @ApriGli_Occhi: @m_spagna Nel 2021, vota R a _ _ i. HashtagRoma - ApriGli_Occhi : @m_spagna Nel 2021, vota R a _ _ i. HashtagRoma - Kuspide_SCF : RT @MarcoGallone_: 'Italia record nell'aumento del debito ma 3^ultima per recupero del Pil', titola il @sole24ore, però... non ho capito il… - MarcoGallone_ : 'Italia record nell'aumento del debito ma 3^ultima per recupero del Pil', titola il @sole24ore, però... non ho capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna 2021 SPAGNA: ELEZIONI GENERALI 2021? Appia Polis Calciomercato Juventus, il Real Madrid pensa allo scambio: beffa per i bianconeri

Per il 2021, Paratici sembra avere già le idee chiare sui colpi ... Un’asse, tra l’Inghilterra e la Spagna, che taglierebbe di fatto fuori la Juve. Calciomercato Juventus, Paratici rischia di veder ...

Il rosso è il colore royal del mese, lo rivelano i look di Letizia Ortiz (e le sue colleghe regine)

Ottobre sta per terminare, ma la tendenza moda che questo mese ci lascia in eredità fino a fine stagione fredda è una grande certezza: il rosso è il colore moda Autunno Inverno 2020 2021, e si porta e ...

Per il 2021, Paratici sembra avere già le idee chiare sui colpi ... Un’asse, tra l’Inghilterra e la Spagna, che taglierebbe di fatto fuori la Juve. Calciomercato Juventus, Paratici rischia di veder ...Ottobre sta per terminare, ma la tendenza moda che questo mese ci lascia in eredità fino a fine stagione fredda è una grande certezza: il rosso è il colore moda Autunno Inverno 2020 2021, e si porta e ...