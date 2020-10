Eva Grimaldi a ‘Verissimo’ rompe il silenzio su Alberto Tarallo | la clausola choc nel contratto

Leggi su urbanpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’ Eva, che ha vuotato il sacco sull’Ares Gate. L’attrice per la prima volta ha parlato della sua esperienza vissuta nell’agenzia di Aperto, svelando le clausolecontenute nel. Il sogno di fare l’attrice l’ha accompagnata sin da bambina, ma non è stato facile realizzarsi professionalmente, tantomeno, a successo raggiunto, scrollarsi di dosso l’etichetta di «bellona»: «Non rimpiango nulla di quello che ho fatto, sono grata ad alcune persone ma anche grata a me stessa. Quando sei bionda, occhi chiari, seno prosperoso, è difficile far venire fuori la donna che è in te. È difficile trovare dei ruoli per una donna giovanile». leggi anche ...