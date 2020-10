Era l’Uomo Gatto di Sarabanda: oggi ha 49 anni, lo riconoscete? [FOTO] (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila è andato in onda il telequiz musicale Sarabanda. Il popolare show era condotto da Enrico Papi ed è rimasto impresso ad intere generazioni. Dopo la chiusura, Sarabanda è stato riproposto con delle puntate speciali nel 2017. Sono tanti i concorrenti che hanno fatto la storia del programma tra cui: Valentina, La Professora, l’Uomo Leone e tanti altri. Ma i più famosi che vi hanno partecipato sono stati senza dubbio Tiramisù e l’Uomo Gatto, storici “nemici”. Forse sono stati anche i due concorrenti più forti della storia di Sarabanda e quando l’Uomo Gatto aveva conquistato il titolo di campione venne battuto proprio da Tiramisù. Ma che fine ha fatto ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra la fine degliNovanta e i primi Duemila è andato in onda il telequiz musicale. Il popolare show era condotto da Enrico Papi ed è rimasto impresso ad intere generazioni. Dopo la chiusura,è stato riproposto con delle puntate speciali nel 2017. Sono tanti i concorrenti che hanno fatto la storia del programma tra cui: Valentina, La Professora, l’Uomo Leone e tanti altri. Ma i più famosi che vi hanno partecipato sono stati senza dubbio Tiramisù e l’Uomo, storici “nemici”. Forse sono stati anche i due concorrenti più forti della storia die quando l’Uomoaveva conquistato il titolo di campione venne battuto proprio da Tiramisù. Ma che fine ha fatto ...

