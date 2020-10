Emergenza Covid, il dramma di un malato oncologico: Licenziato e senza tutele solo perché lavoro nel privato (Di domenica 18 ottobre 2020) Quella che segue è la lettera di un malato oncologico, inviata alla redazione, nella quale si parla dell’articolo 26 del decreto Cura Italia. Una norma che, dopo vari passaggi parlamentari, di fatto tutela solo i dipendenti pubblici lasciando invece senza alcuna forma di aiuto i privati. Questa è la storia di tanti di noi, a detta del governo, “tutelati fino a fine Emergenza Covid”. Siamo i più fragili, i più esposti, ed in effetti, i più penalizzati! Ci troviamo ogni giorno a combattere la nostra lotta contro le nostre malattie, e come se non bastasse siamo costretti a subire, in questo periodo così difficile, scelte sbagliate da parte del governo, che aumentano in maniera esponenziale le difficoltà di ottenere un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 ottobre 2020) Quella che segue è la lettera di un, inviata alla redazione, nella quale si parla dell’articolo 26 del decreto Cura Italia. Una norma che, dopo vari passaggi parlamentari, di fatto tutelai dipendenti pubblici lasciando invecealcuna forma di aiuto i privati. Questa è la storia di tanti di noi, a detta del governo, “tutelati fino a fine”. Siamo i più fragili, i più esposti, ed in effetti, i più penalizzati! Ci troviamo ogni giorno a combattere la nostra lotta contro le nostre malattie, e come se non bastasse siamo costretti a subire, in questo periodo così difficile, scelte sbagliate da parte del governo, che aumentano in maniera esponenziale le difficoltà di ottenere un ...

ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale ...