Emergenza Covid | al Cotugno 60 nuovi posti letto

I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260. E' l'obiettivo intorno al quale si sta lavorando (oggi 18 ottobre si è svolta una sorta di 'unità di crisi aziendale') per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. I posti letto riguarderanno la degenza, la terapia sub intensiva e quella intensiva. Inoltre, una parte della Rianimazione dell'ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati Covid come già avvenuto nel periodo del lockdown, Si lavora anche per reperire altre unità di personale all'interno dell'Azienda dei Colli per ...

ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale ...

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 ottobre, che sale di 2.975 nuovi casi e 21 decessi.

