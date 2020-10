Elisa Fuksas | tempo di rinascita

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 ottobre 2020) La fede non si sceglie, e capirla non è semplice. Con quella degli altri, poi, è anche peggio. A fatica si intuisce, ma è difficile, imprendibile, richiede sforzo. È un evento. Arriva. Io l’ho cercata? È più vero il contrario. Questa rincorsa tra me e il mistero, durata qualche anno, è finita (segnando così un nuovo inizio) con il mio battesimo. Perché oggi, dopo una vita in cui ne ho fatto a meno? Dio non ci ama tutti, a prescindere? Il fatto è che la liturgia è importante. E visto che si vive anche di simboli e di ricorrenze, ho combattuto con me stessa per conquistare appunto il mio battesimo. Un atto fondativo. Un inizio, una scelta: nascere. Anzi, rinascere. Ne ho parlato in un libro e poi in un film che ne è diventato, incredibilmente e senza alcuna strategia, il sequel perfetto. ...