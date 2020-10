Elezioni Usa 1952: Eisenhower riporta i Repubblicani alla Casa Bianca (Di domenica 18 ottobre 2020) Il 4 novembre 1952 Dwight Eisenhower vince le Elezioni presidenziali. L’ex generale straccia lo sfidante democratico Stevenson: 442 a 89 Grandi elettori. Dwight Eisenhower è stato il candidato che ha riportato l’Elefantino alla Casa Bianca dopo 20 anni. Eisenhower, dalla guerra alla Casa Bianca Ike, come era soprannominato, aveva avuto una straordinaria carriera militare. Comandante in capo delle forze Alleate prima nel teatro del Mediterraneo nel 1942-1943 e quindi dal 1944 in Europa, dimostrò capacità militari e politico-diplomatiche, svolgendo un ruolo fondamentale di direzione e coordinamento degli eserciti alleati ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) Il 4 novembreDwightvince lepresidenziali. L’ex generale straccia lo sfidante democratico Stevenson: 442 a 89 Grandi elettori. Dwightè stato il candidato che hato l’Elefantinodopo 20 anni., dguerraIke, come era soprannominato, aveva avuto una straordinaria carriera militare. Comandante in capo delle forze Alleate prima nel teatro del Mediterraneo nel 1942-1943 e quindi dal 1944 in Europa, dimostrò capacità militari e politico-diplomatiche, svolgendo un ruolo fondamentale di direzione e coordinamento degli eserciti alleati ...

repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - repubblica : Usa 2020: 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo T… - sole24ore : Elezioni Usa, e se Trump facesse come la ‘pazza Inter’ contro la Sampdoria? - rosa_francesca : Usa 2020: corsa alle urne, è record per il voto anticipato - la Repubblica - NewsMondo1 : Elezioni Usa 1952: Eisenhower riporta i Repubblicani alla Casa Bianca -