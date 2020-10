(Di domenica 18 ottobre 2020) Con lei i laburisti, per la prima volta da 50 anni, diventano il primo partito a formare un governo da solo, un’impresa che non era riuscita a realizzare tre anni fa. Ma orace l’ha fatta ed è stata riconfermatadellaper il secondo mandato dopo una storica vittoria: il suo Labour ha infatti ottenuto oltre il 49% dei voti contro il 27% del National Party guidatothatcheriana Judith Collins. Un trionfo che la‘gentile’ ha realizzato sconfiggendo il coronavirus e guidando il Paese per i tre anni più duri della sua storia. Un periodo pieno di sfide iniziato con un sanguinoso attentato e finito con unaglobale. Nel mezzo anche la nascita di Neve, la bambina ...

ilpost : Jacinda Ardern ha vinto le elezioni in Nuova Zelanda - lofioramonti : Questa donna ha rilanciato il proprio paese, eliminato il #COVID19 dal territorio nazionale e stravinto le elezioni… - SkyTG24 : Elezioni Nuova Zelanda, stravince la premier Jacinta Ardern - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CalaminiciM: Nuova Zelanda : Jacinta Ardern trionfa alle elezioni! La sua “forza tranquilla” ottiene un plebiscito! A volte succedono… - clikservernet : Elezioni Nuova Zelanda, trionfa la premier Jacinda Ardern. I successi dalla pandemia alle stretta sulle armi -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Nuova

Il presidente Akinci, se confermato per un nuovo mandato di cinque anni ... Secondo il quotidiano "Kathimerini", il primo test per il vincitore nelle elezioni a Cipro nord potrebbe essere un incontro ...L'attore John Leguizamo ha commentato il sostegno di alcuni ispanici per Donald Trump, paragonandoli a scarafaggi che dimostrano amore per l'insetticida Raid. John Leguizamo ha ammesso di essere incre ...