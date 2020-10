Dpcm, nuove misure anti Covid: a breve la conferenza-stampa di Conte (Di domenica 18 ottobre 2020) Giuseppe Conte, dopo le 20.30 il discorso in tv sul nuovo Dpcm. Dopo la riunione del pomeriggio, il presidente del Consiglio parlerà in conferenza-stampa per illustrare le nuove misure... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 ottobre 2020) Giuseppe, dopo le 20.30 il discorso in tv sul nuovo. Dopo la riunione del pomeriggio, il presidente del Consiglio parlerà inper illustrare le...

Agenzia_Ansa : Verso il nuovo #dpcm, la conferenza stampa di Conte per illustrare le nuove misure anticontagio attesa stasera tra… - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Decreto in arrivo con nuove restrizioni - Agenzia_Ansa : Dpcm, nuove misure anti covid. Tensione su scuola e palestre. Tra poco la conferenza stampa del presidente Conte… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dpcm, nuove misure anti covid. Tensione su scuola e palestre. Ora nuovo punto con le Regioni. Attesa per la conferenza st… - leonard92571642 : RT @ChiodiDonatella: 'HANNO STATO LE #REGIONI' C'HA PROVATO #CONTE C'HA RIPROVATO #ARCURI MA GLI DICE MALE Campioni di scaricabarile sugli… -