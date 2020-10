Dpcm nodo scuola | nella bozza sono previsti turni pomeridiani

bizcommunityit : Dpcm, scontro sulle nuove misure anti coronavirus: coprifuoco, ristoranti, palestre e nodo scuola - alessandropaldo : Slitta la conferenza di Conte per tensioni legate al nodo scuola e ad altre questioni incombenti (piscine in partic… - Adnkronos : Nuovo #dpcm, 'resta nodo #palestre' - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: Verso il #Dpcm #coprifuoco e palestre aperte Nodo #scuola Il premier #Conte parla alle 20 - ZenatiDavide : Nuovo dpcm, 'resta nodo palestre' : -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm nodo

Ora comunque le proposte del governo sarebbero di nuovo al vaglio di Regioni e Cts per un parere, come avviene sempre prima del varo di un dpcm.Slitta ancora la conferenza stampa di Conte ma spuntano nuove indiscrezioni sul Nuovo Dpcm: salvi i ristoranti aperti sino alle 24, la grande novità è che in caso di assembramenti i sindaci potranno c ...