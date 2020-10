Dpcm 18 ottobre, oggi Conte in conferenza stampa: orario e dove seguirla (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Italia attende di conoscere le nuove linee guida, con annesse restrizioni, del Governo nazionale. Giuseppe Conte, attuale Premier dell’Esecutivo, parlerà agli italiani erudendoli sulle misure di sicurezza prese dalla classe politica in merito all’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo lasciando dietro di sé contagiati, morti, crisi finanziaria e tanta paura. Tutte i “comportamenti corretti da seguire” saranno Contenuti nel nuovo Dpcm 18 ottobre. A che ora si svolgerà la conferenza stampa e come si potrà assistere alla diretta? Ecco tutte le modalità. Conte in conferenza stampa per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Italia attende di conoscere le nuove linee guida, con annesse restrizioni, del Governo nazionale. Giuseppe, attuale Premier dell’Esecutivo, parlerà agli italiani erudendoli sulle misure di sicurezza prese dalla classe politica in merito all’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo lasciando dietro di sé contagiati, morti, crisi finanziaria e tanta paura. Tutte i “comportamenti corretti da seguire” sarannonuti nel nuovo18. A che ora si svolgerà lae come si potrà assistere alla diretta? Ecco tutte le modalità.inper il ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm ottobre Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Locale per scambisti chiuso a Firenze: non rispettava le norme Covid

Cosa succede ai locali per scambisti dopo il dpcm del 13 ottobre che ha messo in atto una serie di limitazioni, sia relativamente all’utilizzo delle mascherine, sia per quanto riguarda la chiusura ant ...

Spari e paura a Reggio Emilia, cinque feriti. Uno grave. Arrestato un ragazzo

Oltre a Carabinieri, Polizia municipale e Guardia di finanza, che erano in zona a presidiare i luoghi della movida in ottemperanza al Dpcm del governo ... Pubblicato da Luca Vecchi su Sabato 17 ...

