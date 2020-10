Dove militava Massimo Galli Guerra continua | bordata di Nicola Porro all' infettivologo | volano stracci

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la durissima battaglia in televisione della scorsa settimana,la "rissa" tra, l'del Sacco di Milano. Lo scontro ora va in scena su Twitter, si tratta in verità di un attacco unilaterale rivolto dal giornalista all'esperto. Nel mirino diun'intervista dial Corriere della Sera, in cui parlando dell'emergenza coronavirus e delle misure da adottare per contenerla ha affermato che "a breve il non necessario andrà tolto". Insomma,come sempre si mostra pessimista. Epassa all'attacco. ": a breve il non necessario andrà tolto, dice oggi il noto Virostar - premette il giornalista su Twitter -. Detto da ...