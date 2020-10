Dopo tanti vertici, ok a manovra da 40 miliardi: sanità, scuola, fondo anti-crisi, Cig (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo i numerosi vertici che si sono susseguiti in questi giorni, il consiglio dei ministri, in piena notte, ha dato il via libera al Documento programmatico di bilancio atteso dall`Europa e, "salvo intese", ad una manovra da circa 40 miliardi di euro, tra fondi nazionali (23 miliardi) e europei (17 miliardi). Un provvedimento che naviga in parte a vista con l`impennata di contagi che ha imposto necessità aggiuntive in vista di nuovi lockdown seppur parziali. Quando verrà messa definitivamente a punto verrà trasmessa alla Camera dei deputati per l'avvio dell'iter parlamentare. Il governo ha inoltre varato un decreto urgente che sospende le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020)i numerosiche si sono susseguiti in questi giorni, il consiglio dei ministri, in piena notte, ha dato il via libera al Documento programmatico di bilancio atteso dall`Europa e, "salvo intese", ad unada circa 40di euro, tra fondi nazionali (23) e europei (17). Un provvedimento che naviga in parte a vista con l`impennata di contagi che ha imposto necessità aggiuntive in vista di nuovi lockdown seppur parziali. Quando verrà messa definitivamente a punto verrà trasmessa alla Camera dei deputati per l'avvio dell'iter parlamentare. Il governo ha inoltre varato un decreto urgente che sospende le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo tanti Il giorno del derby: il lieto fine dopo tanti mesi. Vidal da Conte, il tecnico della vita TUTTO mercato WEB Sutor Montegranaro, le parole del DG Masini dopo la sconfitta contro Jesi

Se dopo la battuta d’arresto di Ancona c’era tanto rammarico per come era stato gestito il finale, stavolta la sensazione è che la squadra se la sia giocata alla pari fino in fondo senza però ...

La Fiorentina non va oltre il pari con lo Spezia

Fiorentina sprecona. Segna subito, dopo quattro minuti con Pezzella e Biraghi, ma poi si fa rimontare dal neopromosso Spezia. Finisce, inaspettatamente con un 2-2, grazie poi ai gol di Verde e Farias ...

