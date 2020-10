Dopo il G-7 | il D-10 | la nuova Alleanza delle Democrazie

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) La crisi globale del coronavirus sta cambiando il nostro stile di vita in modo radicale. Milioni di esseri umani hanno dovuto modificare profondamente le proprie abitudini in famiglia, nei luoghi di lavoro e le proprie modalità relazionali. È cambiato tutto: lavoro, scuola, università, sport, viaggi, modo di produrre e di consumare.Ma se da un lato è chiaro quale sia stato l’impatto della crisi pandemica sulla vita di miliardi di individui, sono meno evidenti gli effetti di lunga durata che questa crisi produrrà nei confronti della governance globale eorganizzazioni che, a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, la comunità internazionale ha utilizzato per dirimere i conflitti, definire obiettivi comuni di sviluppo, lanciare sfide ambiziose.La crisi pandemica avrebbe dovuto inaugurare una ...