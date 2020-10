Dopo il ballo sulle mascherine, mandiamo a quel paese gli scienziati di questo Paese (Di domenica 18 ottobre 2020) A marzo giuravano che le mascherine non servivano a nulla per chi non era contagiato dal virus. Anzi, che erano pure dannose perché facevano abbassare la guardia su altri comportamenti più utili contro il coronavirus. Parola di Oms, Iss e comitato tecnico scientifico che assiste il governo italiano. D'altra parte le mascherine mica erano state inventate per l'occasione: le conoscevano da anni e se dicevano che erano inutili, c'era da fidarsi. Ora le hanno imposte a tutti senza spiegare la ragione: se erano inutili, perché ora sono diventate utilissime? Ma abbiamo un esempio fresco fresco che dice di nuovo il contrario: alla riunione dei capigruppo della Camera tutti giurano di avere avuto supermascherine a protezione, e di avere tenuto distanziamenti. Ma uno di loro senza saperlo aveva il coronavirus e ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) A marzo giuravano che lenon servivano a nulla per chi non era contagiato dal virus. Anzi, che erano pure dannose perché facevano abbassare la guardia su altri comportamenti più utili contro il coronavirus. Parola di Oms, Iss e comitato tecnico scientifico che assiste il governo italiano. D'altra parte lemica erano state inventate per l'occasione: le conoscevano da anni e se dicevano che erano inutili, c'era da fidarsi. Ora le hanno imposte a tutti senza spiegare la ragione: se erano inutili, perché ora sono diventate utilissime? Ma abbiamo un esempio fresco fresco che dice di nuovo il contrario: alla riunione dei capigruppo della Camera tutti giurano di avere avuto supera protezione, e di avere tenuto distanziamenti. Ma uno di loro senza saperlo aveva il coronavirus e ha ...

