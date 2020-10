Domenica In racconta la storia di Mara Venier: signora della tv… per caso (Di domenica 18 ottobre 2020) Per Mara Venier puntata speciale di Domenica In. Fra due giorni, infatti, la conduttrice televisiva raggiungerà il prestigiosissimo traguardo dei 70 anni e le sorprese per lei sono già iniziate. Come quella che ha in serbo per lei Carlo Conti, che decide di invertire le parti: sarà lui a intervistare la ‘zia d’Italia’, che ripercorre la sua vita, tra lavoro, carriera e famiglia. Sorpresa per Mara Venier all’antivigilia dei 70 Antivigilia speciale per Mara Venier che, martedì 20 ottobre, spegnerà 70 candeline. Un traguardo prestigiosissimo e, guardandosi alle spalle, la conduttrice può certamente gioire per la carriera che si è costruita di anno in anno, di successo in successo. Tanti i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Perpuntata speciale diIn. Fra due giorni, infatti, la conduttrice televisiva raggiungerà il prestigiosissimo traguardo dei 70 anni e le sorprese per lei sono già iniziate. Come quella che ha in serbo per lei Carlo Conti, che decide di invertire le parti: sarà lui a intervistare la ‘zia d’Italia’, che ripercorre la sua vita, tra lavoro, carriera e famiglia. Sorpresa perall’antivigilia dei 70 Antivigilia speciale perche, martedì 20 ottobre, spegnerà 70 candeline. Un traguardo prestigiosissimo e, guardandosi alle spalle, la conduttrice può certamente gioire per la carriera che si è costruita di anno in anno, di successo in successo. Tanti i ...

raibobo : Siamo in diretta **LIVE** con #TopGol condotto da Massimo Verona che vi racconta un'altra domenica sportiva! Live s… - raiboboLIVE : Siamo in diretta **LIVE** con #TopGol condotto da Massimo Verona che vi racconta un'altra domenica sportiva! Live s… - sportnelweb : Siamo in diretta **LIVE** con #TopGol condotto da Massimo Verona che vi racconta un'altra domenica sportiva! Live s… - Ang_Bok : RT @RiccardoPennisi: Bellissimo numero sull'Italia della rivista di storia @elmondahir. ??per il pezzo su Pasquino, 'twitter' dei tempi del… - RiccardoPennisi : Bellissimo numero sull'Italia della rivista di storia @elmondahir. ??per il pezzo su Pasquino, 'twitter' dei tempi d… -