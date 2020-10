Domenica In | Carlo Conti intervista Mara Venier | ' Renzo Arbore? Non so perché ci siamo lasciati | ci siamo sempre amati e ci amiamo ancora'

(Di domenica 18 ottobre 2020) per la prima volta è statata aIn. Nel suo programma, il caro amico e collega, le ha fatto un'speciale in occasione della puntata di oggi in cui si ...

mirkamartinelli : @sonosempreCarlo Buona domenica a te Carlo ???????? - LopezLaila : RT @DuomodiMilano: Oggi 18 ottobre celebriamo la Solennità della Dedicazione del @DuomodiMilano. In questa stessa Domenica, nel 1418, papa… - patriziagatto3 : RT @Diana01101922: @patriziagatto3 @PaolinoNapolit7 @MariaRo51490621 @Linda72393692 @Mauro37373348 @_Anna696575322 @Priscil89660680 @Fiero7… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Carlo

Mara Venier inizia la sua puntata di oggi di Domenica In in modo del tutto inaspettato, è lei l’ospite di oggi e a intervistarla c’è Carlo Conti (Foto). Una vera sorpresa, le anticipazioni non avevano ...Per la prima volta nel consueto programma domenicale, la "padrona di casa", Mara Venier, si siede sulla sedia degli ospiti, intervistata da Carlo Conti. L'intervista è in realtà un fuori programma ...