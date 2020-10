Domenica In, Antonella Clerici commenta il ritorno in Rai: “Tanta emozione” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il successo di È sempre mezzogiorno continua imperterrito e, a raccontarlo a Domenica In, è proprio Antonella Clerici. La conduttrice, in video-collegamento con la collega Mara Venier, si dice raggiante per questa nuova avventura e commenta con grande emozione il suo atteso ritorno in Rai: “ritorno in un posto che è stata la mia casa“. Antonella Clerici e Mara Venier: video-collegamento tra amiche Su Rai1 È sempre mezzogiorno continua a riscuotere un notevole successo, macinando ascolti sempre crescenti. Il nuovo programma interamente dedicato alla cucina, in onda ogni giorno all’ora di pranzo, è condotto da Antonella Clerici. Lei, che è stata una veterana de ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Il successo di È sempre mezzogiorno continua imperterrito e, a raccontarlo aIn, è proprio. La conduttrice, in video-collegamento con la collega Mara Venier, si dice raggiante per questa nuova avventura econ grande emozione il suo attesoin Rai: “in un posto che è stata la mia casa“.e Mara Venier: video-collegamento tra amiche Su Rai1 È sempre mezzogiorno continua a riscuotere un notevole successo, macinando ascolti sempre crescenti. Il nuovo programma interamente dedicato alla cucina, in onda ogni giorno all’ora di pranzo, è condotto da. Lei, che è stata una veterana de ...

