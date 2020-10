“Divieto di entrare e uscire”, firmata l’ordinanza poco fa: nuova zona rossa (Di domenica 18 ottobre 2020) nuova zona rossa in Italia, firmata l'ordinanza che vieta entrata e uscita. Il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, presidente facente funzioni, ha emesso oggi un’ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” la “tendopoli” di migranti di San Ferdinando (Reggio Calabria), dopo che bell’area sono stati individuati 14 soggetti positivi al coronavirus. L’ordinanza di “chiusura” della “tendopoli” è motivata dal fatto che “la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti”. L’ordinanza ricorda che “presso il Comune di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 ottobre 2020)in Italia,l'ordinanza che vieta entrata e uscita. Il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, presidente facente funzioni, ha emesso oggi un’ordinanza con la quale ha dichiarato “” la “tendopoli” di migranti di San Ferdinando (Reggio Calabria), dopo che bell’area sono stati individuati 14 soggetti positivi al coronavirus. L’ordinanza di “chiusura” della “tendopoli” è motivata dal fatto che “la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti”. L’ordinanza ricorda che “presso il Comune di ...

