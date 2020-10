DIRETTA Udinese Parma – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 18 ottobre 2020) Avrà inizio alle ore 18.00 la sfida di campionato che vedrà Udinese e Parma sfidarsi per i 3 punti in una partita valida per la 4° giornata di campionato di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Possibile esordio da titolare per Deulofeu al posto di Okaka come spalla di Lasagna, sicuri gli argentini Pereyra e De Paul sulla trequarti, con Molina sull’out destro e Ouwejan a sinistra. Difesa De Maio e Becão. 4-3-1-2 per il Parma di LIVErani, Cyprien agirà da trequartista a supporto di Gervinho e Karamoh, mediana tipo con Kucka, Grassi e Kurtic, Laurini e Pezzella sugli esterni e Iacoponi-Bruno Alves a difendere la porta di Sepe. Formazioni ufficiali Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, ... Leggi su giornal (Di domenica 18 ottobre 2020) Avrà inizio alle ore 18.00 la sfida di campionato che vedràsfidarsi per i 3 punti in una partita valida per la 4° giornata di campionato di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Possibile esordio da titolare per Deulofeu al posto di Okaka come spalla di Lasagna, sicuri gli argentini Pereyra e De Paul sulla trequarti, con Molina sull’out destro e Ouwejan a sinistra. Difesa De Maio e Becão. 4-3-1-2 per ildirani, Cyprien agirà da trequartista a supporto di Gervinho e Karamoh, mediana tipo con Kucka, Grassi e Kurtic, Laurini e Pezzella sugli esterni e Iacoponi-Bruno Alves a difendere la porta di Sepe.(3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, ...

