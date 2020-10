DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Almeida salva la maglia rosa, sprofondano Nibali e Pozzovivo (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 La nuova classifica generale: 1 1 – Almeida João Deceuninck – Quick Step 59:27:38 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:15 3 10 ▲7 HINDLEY Jai Team Sunweb 2:56 4 11 ▲7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:57 5 3 ▼2 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:10 6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:18 7 5 ▼2 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 3:29 8 7 ▼1 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 3:50 9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:09 10 8 ▼2 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:12 16.32 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 100 80 4:58:52 2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 40 50 0:02 3 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 La nuova classifica generale: 1 1 –João Deceuninck – Quick Step 59:27:38 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:15 3 10 ▲7 HINDLEY Jai Team Sunweb 2:56 4 11 ▲7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:57 5 3 ▼2 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:10 6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:18 7 5 ▼2Vincenzo Trek – Segafredo 3:29 8 7 ▼1Domenico NTT Pro Cycling 3:50 9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:09 10 8 ▼2 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:12 16.32 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 100 80 4:58:52 2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 40 50 0:02 3 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 ...

