DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Visconti conquista virtualmente la maglia azzurra. Il gruppo insegue a 3’20” (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 14.47 Una scivolata a destra sono ancora a terra Jhonatan Narváez e Nicolas Edet, fortunatamente sono coscienti. Staremo e vedere se ripartiranno. 14.47 Bruttissima caduta in coda al gruppo con un corridore della Cofidis che si è scontrato con il marciapiede. 14.44 Villella nella scia dell’ultima ammiraglia, quindi è praticamente rientrato nel gruppo dei fuggitivi. 14.40 A 60 km dal traguardo il gruppo insegue gli 11 fuggitivi a 3’10”. 14.37 Problemi per Villella che sta inseguendo il gruppo dei fuggitivi a circa 25”. 14.34 Anche oggi si stacca ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 14.47 Una scivolata a destra sono ancora a terra Jhonatan Narváez e Nicolas Edet, fortunatamente sono coscienti. Staremo e vedere se ripartiranno. 14.47 Bruttissima caduta in coda alcon un corridore della Cofidis che si è scontrato con il marciapiede. 14.44 Villella nella scia dell’ultima ammiraglia, quindi è praticamente rientrato neldei fuggitivi. 14.40 A 60 km dal traguardo ilgli 11 fuggitivi a 3’10”. 14.37 Problemi per Villella che stando ildei fuggitivi a circa 25”. 14.34 Anchesi stacca ...

