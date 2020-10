DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: si staccano Pozzovivo e Majka (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 16.02 Si stacca anche McNulty. 16.02 Ripreso Rohan Dennis. 16.01 SECCA ACCELERAZIONE DELLA SUNWEB! Si staccano Pozzovivo, Majka e Bilbao! Anche Fuglsang perde terreno, poi rientra! Nibali bene alle spalle di Kelderman, ma anche Almeida sta pedalando benissimo… 16.00 Anche la pedalata di Majka non è brillante. Solo 27″ il gap di Dennis, che tra poco verrà riassorbito. 15.59 Per ora tiene molto bene anche McNulty. 10 km all’arrivo e 38″ di vantaggio per Rohan Dennis, che chiaramente non ha speranze di vincere la tappa. 15.59 Attenzione a Pello Bilbao nelle retrovie del gruppetto maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 16.02 Si stacca anche McNulty. 16.02 Ripreso Rohan Dennis. 16.01 SECCA ACCELERAZIONE DELLA SUNWEB! Sie Bilbao! Anche Fuglsang perde terreno, poi rientra! Nibali bene alle spalle di Kelderman, ma anche Almeida sta pedalando benissimo… 16.00 Anche la pedalata dinon è brillante. Solo 27″ il gap di Dennis, che tra poco verrà riassorbito. 15.59 Per ora tiene molto bene anche McNulty. 10 km all’arrivo e 38″ di vantaggio per Rohan Dennis, che chiaramente non ha speranze di vincere la. 15.59 Attenzione a Pello Bilbao nelle retrovie del gruppetto maglia ...

