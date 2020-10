DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: fuga di undici, Visconti a caccia della maglia azzurra (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 13.22 Fuggitivi che stanno arrivando al traguardo volante di Villa Santina. 13.19 Carboni si è definitivamente rialzato e raggiunto dal plotone. 13.15 Plotone che sta recuperando qualche secondo sui fuggitivi. Il margine ora è di 6′. 13.13 Carboni rimane a 3’30” dalla fuga, a breve potrebbe rialzarsi. 13.09 Prosegue il lavoro di Sunweb e NTT nel gruppo, sempre a più di 6′ di ritardo. 13.05 Visconti scollina per primo sul GPM e oggi può andare a prendersi la maglia azzurra! 13.03 Mancano 120 chilometri al traguardo. 13.01 Che impresa per Sergio Samitier (Movistar) che in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 13.22 Fuggitivi che stanno arrivando al traguardo volante di Villa Santina. 13.19 Carboni si è definitivamente rialzato e raggiunto dal plotone. 13.15 Plotone che sta recuperando qualche secondo sui fuggitivi. Il margine ora è di 6′. 13.13 Carboni rimane a 3’30” dalla, a breve potrebbe rialzarsi. 13.09 Prosegue il lavoro di Sunweb e NTT nel gruppo, sempre a più di 6′ di ritardo. 13.05scollina per primo sul GPM epuò andare a prendersi la! 13.03 Mancano 120 chilometri al traguardo. 13.01 Che impresa per Sergio Samitier (Movistar) che in ...

