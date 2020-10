DIRETTA Giro d’Italia 2020 | la tappa di oggi LIVE | esploso il gruppo dei fuggitivi | in testa Dennis Il gruppo insegue a 3’20”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 15.24 Visconti è terzo al GPM di Forcella Pala Barzana. Il siciliano allunga nella classifica della maglia azzurra. 15.22 Il fuggitivo a 40 km dal traguardo conserva 3’50” sul plotone. 15.20 Rohanvince il GPM di Forcella Pala Barzana. 15.18 Villella e Visconti staccano i due compagni di avventura, dinnanzi a loro De Gent che ha chiesto dei gel alla sua ammiraglia e da solo in. 15.16 I movimenti inalfanno ipotizzare un possibile attacco di Kelderman nel finale. 15.14 Alle spalle dic’è De Gent che ha rallentato ...