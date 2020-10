DIRETTA Bologna Sassuolo – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 18 ottobre 2020) Bologna – Sassuolo è una sfida indubbiamente affascinante, ed è anche la prima in ordine di tempo della 4° giornata di Serie A 2020/21 che fa parte del programma domenicale del 18 ottobre. Le scelte degli allenatori Mihajlovic rispolverà Orsolini dal 1′, che supporterà Palacio assieme a Barrow e Soriano. Hickey e De Silvestri agiranno da esterni, Danilo e Tomiyasu confermati in difesa, Schouten e Svanberg titolari in linea mediana. Il Sassuolo punterà ancora una volta sul fresco convocato in nazionale Ciccio Caputo, aiutato dalla fantasia di Berardi, con il giovane Raspadori che agirà al suo fianco. Quasi sicura la partenza dal 1′ di Obiang e Locatelli in mediana, mentre non sarà della gara Toljan, positivo al Covid-19. Formazioni ... Leggi su giornal (Di domenica 18 ottobre 2020)è una sfida indubbiamente affascinante, ed è anche la prima in ordine di tempo della 4° giornata di Serie A 2020/21 che fa parte del programma domenicale del 18 ottobre. Le scelte degli allenatori Mihajlovic rispolverà Orsolini dal 1′, che supporterà Palacio assieme a Barrow e Soriano. Hickey e De Silvestri agiranno da esterni, Danilo e Tomiyasu confermati in difesa, Schouten e Svanberg titolari in linea mediana. Ilpunterà ancora una volta sul fresco convocato in nazionale Ciccio Caputo, aiutato dalla fantasia di Berardi, con il giovane Raspadori che agirà al suo fianco. Quasi sicura la partenza dal 1′ di Obiang e Locatelli in mediana, mentre non sarà della gara Toljan, positivo al Covid-19....

