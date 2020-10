Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 18 ottobre 2020) oggi, domenica 18 ottobre, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna, valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La squadra di Gianmarco Pozzecco andrà a caccia della prima vittoria casalinga di questa stagione: all’esordio in Sardegna, infatti, la Dinamo è stata sconfitta in volata da Trieste, mentre lontano dalle mura amiche sono arrivate due affermazioni (in ordine cronologico, contro Pesaro e Virtus Roma). La Fortitudo, invece, dopo una falsa partenza ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020), domenica 18 ottobre, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match tra, valido per la quarta giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. La squadra di Gianmarco Pozzecco andrà a caccia della prima vittoria casalinga di questa stagione: all’esordio in Sardegna, infatti, laè stata sconfitta in volata da Trieste, mentre lontano dalle mura amiche sono arrivate due affermazioni (in ordine cronologico, contro Pesaro e Virtus Roma). La, invece, dopo una falsa partenza ...

CentotrentunoC : BASKET ?? #SerieA1F Coach Antonello Restivo ha commentato così dopo la sconfitta della Dinamo #Sassari con… - dinamo_sassari : Il commento a caldo di coach Antonello Restivo al termine del match con la @Virtusbo ?? Leggi le parole ?? - CentotrentunoC : BASKET ?? #LBF #SerieA1F Non è bastato un grande finale di gara alla Dinamo #Sassari per la rimonta sulla Virtus… - Virtusbo : Un'altra vittoria per la Virtus Segafredo Femminile che vince in trasferta contro la @dinamo_sassari ! ???? Super… - dinamo_sassari : Non basta un grande secondo tempo alle #DinamoWomen contro la capolista @Virtusbo, al PalaSerradimigni finisce 68-7… -