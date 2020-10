Dinamo Kiev-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre ritorna la Champions League con la prima giornata della fase a gironi. La Juventus di Andrea Pirlo farà il suo esordio in questa competizione sul campo della Dinamo Kiev, che nella scorsa stagione si è fermata ai priminari contro il Bruges. I bianconeri, invece, hanno interrotto il loro cammino negli ottavi contro il Lione. Quale sarà la probabili formazione della Juventus? Pirlo ha poca scelta visto gli infortuni, per cui la probabile formazione della Juventus dovrebbe essere la seguente: Scezny in porta, Bonucci, Danilo e Chiellini in difesa. A centrocampo, Cuadrado a destra, Kulusevsky a sinistra, mentre al centro si vedranno Arthur, Ramsey e Rabiot. In avanti, Dybala e Morata. Champions League 2020/2021: il sorteggio dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre ritorna la Champions League con la prima giornata della fase a gironi. Ladi Andrea Pirlo farà il suo esordio in questa competizione sul campo della, che nella scorsa stagione si è fermata ai priminari contro il Bruges. I bianconeri, invece, hanno interrotto il loro cammino negli ottavi contro il Lione. Quale sarà laformazione della? Pirlo ha poca scelta visto gli infortuni, per cui la probabile formazione delladovrebbe essere la seguente: Scezny in porta, Bonucci, Danilo e Chiellini in difesa. A centrocampo, Cuadrado a destra, Kulusevsky a sinistra, mentre al centro si vedranno Arthur, Ramsey e Rabiot. In avanti, Dybala e Morata. Champions League 2020/2021: il sorteggio dei ...

