Dinamo Kiev-Juventus | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre ritorna la Champions League con la prima giornata della fase a gironi. Ladi Andrea Pirlo farà il suo esordio in questa competizione sul campo della, che nella scorsa stagione si è fermata ai priminari contro il Bruges. I bianconeri, invece, hanno interrotto il loro cammino negli ottavi contro il Lione. Quali saranno ledi? Pirlo ha poca scelta visto gli infortuni, per cui la probabile formazione delladovrebbe essere la seguente: Scezny in porta, Bonucci, Danilo e Chiellini in difesa. A centrocampo, Cuadrado a destra, Kulusevsky a sinistra, mentre al centro si vedranno Arthur, Ramsey e Rabiot. In avanti, Dybala e ...