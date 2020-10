Dinamo Kiev-Juventus in tv in chiaro? Dove vederla, orario e diretta streaming Champions League (Di domenica 18 ottobre 2020) La Juventus fa visita alla Dinamo Kiev per il match d’esordio della fase a gironi della Champions League 2020/2021. I bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, entrambi positivi al Covid-19, e dovranno riscattarsi dopo il pareggio ottenuto sul campo del Crotone. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite). diretta streaming affidata alla piattaforma Sky Go. La partita non verrà trasmessa in chiaro. Calcio d’avvio alle ore 18.55 di martedì 20 ottobre. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Lafa visita allaper il match d’esordio della fase a gironi della2020/2021. I bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, entrambi positivi al Covid-19, e dovranno riscattarsi dopo il pareggio ottenuto sul campo del Crotone. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite).affidata alla piattaforma Sky Go. La partita non verrà trasmessa in. Calcio d’avvio alle ore 18.55 di martedì 20 ottobre.

