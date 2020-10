Di Francesco | “Ho deciso di lasciare la Sampdoria | qui c’è grande spirito di appartenenza”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il tecnico del Cagliari, dopo la vittoria contro il Torino in rimonta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare il 3-2 rifilato ai granata. Queste le parole di Di: “Sono contento di essere tornato a vincere dopo tante sconfitte, quest’anno ho fatto un percorso particolare, scegliendo dila. Esonerato? Non è vero, come ho letto in giro. Sono io che ho scelto di andarmene rinunciando a due anni di contratto. Ho capito che ero nel posto giusto ma nel momento sbagliato, e mi sono rimesso in gioco. Avevo tante offerte, ma ho scelto Cagliari perché è scattata subito una scintilla, sia con la piazza che con il presidente. Sto capendo ogni giorno che passa quanto sialodi appartenenza su quest’isola.” Foto: ...