Decreto del presidente del Consiglio dei ministri TESTO Firmato da Giuseppe Conte il dpcm, le nuove misure di contrasto al corona virus da oggi. In vigore da mercoledì per l'ingresso alle 9 nelle scuole superiori (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di seguito in formato pdf, fonte presidenza del Consiglio dei ministri: 1603060912481 dpcm 18 ottobre 2020 (1) allegato A dpcm 18102020(1) L'articolo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri TESTO <small class="subtitle">Firmato da Giuseppe Conte il dpcm, le nuove misure di contrasto al corona virus da oggi. In vigore da mercoledì per l'ingresso alle 9 nelle scuole ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di seguito in formato pdf, fonte presidenza deldei: 160306091248118 ottobre 2020 (1)gato A18102020(1) L'articolodeldeldei dail, ledialda. Inda; per l'...

Nuovo decreto del Governo: ecco le ulteriori misure per combattere la seconda ondata

Conte e il Dpcm 18 ottobre: i sindaci potranno chiudere alle 21 vie e piazze

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi convocata per le 21.30, domenica 18 ottobre 2020, il Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei mi ...

COVID ABRUZZO: 148 NUOVI CONTAGI, IN CALO, DUE I MORTI; ATTESA PER DECRETO CON IPOTESI COPRIFUOCO ALLE 22

L’AQUILA – Dopo il preoccupante picco di due giorni fa oltre quota 203 i 178 di ieri, si registra bollettino odierno alla mano, un dato seppure ancora molto alto, in ulteriore calo: 148 sono infatti i ...

