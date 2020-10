Decreto del presidente del Consiglio dei ministri TESTO Firmato da Giuseppe Conte il dpcm, le nuove misure di contrasto al corona virus da oggi al 13 novembre. In vigore da mercoledì per l'ingresso alle 9 nelle scuole superiori (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di seguito in formato pdf, fonte presidenza del Consiglio dei ministri: 1603060912481 dpcm 18 ottobre 2020 (1) allegato A dpcm 18102020(1) L'articolo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri TESTO <small class="subtitle">Firmato da Giuseppe Conte il dpcm, le nuove misure di contrasto al corona virus da oggi al 13 novembre. In vigore da mercoledì per l'ingresso alle 9 nelle ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di seguito in formato pdf, fonte presidenza deldei: 160306091248118 ottobre 2020 (1)gato A18102020(1) L'articolodeldeldei dail, ledialdaal 13. Inda; per l'...

Ok del Consiglio dei ministri al a decreto cartelle, stop fino al 31 dicembre #ANSA - Corriere : ?? La gente è stanca, sì ai divieti ma con buonsenso. La difficile trattativa del premier Conte per decidere le misu… - fanpage : ??NUOVO #DPCM, alle 20:00 circa conosceremo il contenuto del decreto, si prospettano misure più stringenti

Arriva, invece, per decreto (e non nella legge di bilancio ... 200 euro al mese esteso anche ad autonomi e incapienti. Prolungata la durata del congedo parentale. Per la riforma dell’Irpef, invece, ...

