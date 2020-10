De Luca: «Non potevamo non chiudere le scuole, c’erano 800 contagi» (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto a “Che Tempo Che Fa” per parlare della situazione della Campania nell’emergenza coronavirus «Sul prossimo DPCM abbiamo solo delle anticipazioni, ma mi sembra che ci siano delle cose fatte a metà ad esempio per l’asporto consentito fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, chi è in grado di misurare le adiacenza. Ancora i sindaci possono limitare la mobilità nei quartieri più frequentati, più frequentati è una dicitura ambigua. C’è qualcosa che riguarda anche la scuola, dove mi sembra che abbiano previsto di fare quello che abbiamo fatto noi in Campania» Loro prevedono la DAD, voi avete chiuso le scuole «Noi non abbiamo chiuso, abbiamo deciso di dare vita alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deè intervenuto a “Che Tempo Che Fa” per parlare della situazione della Campania nell’emergenza coronavirus «Sul prossimo DPCM abbiamo solo delle anticipazioni, ma mi sembra che ci siano delle cose fatte a metà ad esempio per l’asporto consentito fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, chi è in grado di misurare le adiacenza. Ancora i sindaci possono limitare la mobilità nei quartieri più frequentati, più frequentati è una dicitura ambigua. C’è qualcosa che riguarda anche la scuola, dove mi sembra che abbiano previsto di fare quello che abbiamo fatto noi in Campania» Loro prevedono la DAD, voi avete chiuso le«Noi non abbiamo chiuso, abbiamo deciso di dare vita alla ...

enpaonlus : Non dimentichiamo @Rita27546 @paola_saluzzi @RosannaMarani @Luca_15_5 @rudi_de_fanti @FlaviaErmetes… - fattoquotidiano : RIVOLTA ANTI-DE LUCA Napoli e le scuole chiuse 'Molti più abbandoni così' [Leggi, di @VincenzoIurillo] - SirDistruggere : Qualcuno riveli a De Luca che Halloween ha origini celtiche e non americane. Comunque è stato capace di finire sull… - TamboscoPrimo : @2002MMAD0691 Ma Bersani è De Luca fanno parte della stessa compagnia teatrale? Non me ne voglia la compagnia. - DeliaPagliuca : RT @GiusCandela: De Luca sfotte Fazio: 'Mi raccomando fate i tamponi in Abbazzia'. II riferimento è al 'fratacchione' ma il conduttore non… -