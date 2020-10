DayDreamer | anticipazioni del 18 ottobre | Sanem firma il patto con Fabbri

Leggi su solodonna

(Di domenica 18 ottobre 2020)della puntata del 18diunconalle spalle di Can. Leyla concede una chance a Osmanva in onda alle 16.20 su Canale5. Ledella puntata di oggi: Can è stato liberato e quindi è potuto tornare in agenzia,è stata però costretta are ilcone cedere al francese la ricetta del suoArticolo completo: dal blog SoloDonna