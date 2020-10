Dall’ex senatore Pd che voleva essere rieletto al poliziotto che puntava ai servizi | chi sono i 40 indagati a Torino sulla cricca dei concerti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) La promessa di entrare neisegreti di Roma, in cambio di informazioni riservate su una vicenda giudiziaria da carpire attraverso una conoscenza in magistratura. Bottiglie di champagne dall’amico imprenditore delle discoteche, per mandare la Finanza nei locali concorrenti. Salami in cambio di porti d’armi. Soldi per mandare vittime di reati da avvocati amici, e farli così arricchire. E ancora, vestiti di marca, regali, posti di lavoro per convincere dipendenti del Comune e pubblici ufficiali a spiare, in banca dati, informazioni da dare ad investigatori privati. Abiti firmati in cambio di soffiate su targhe misteriose. È un’inchiesta matrioska quella della procura didi politici, imprenditori e forze dell’ordine che gravitava intorno al mondo del business ...