Dakar 2021, Carlos Sainz: “Con la nuova Mini possiamo difendere il titolo” (Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante ci siano tanti dubbi sulla possibilità che si corra la Daker 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, il trionfato dell’ultima edizione nella categoria auto, Carlos Sainz, lancia segnali di positività. Il pluri trionfatore del rally è convinto che la sua nuova vettura gli possa consentire di difendere il titolo. In un’intervista rilasciata a Marca, infatti, il pilota spagnolo ha dichiarato: “La Mini di quest’anno è migliore di quella dello scorso anno. Quanto? forse non molto, ma abbastanza per andare con la volontà di difendere il titolo di quest’anno“. E a chi gli chiede il segreto dell’eterna giovinezza, visto che è molto competitivo alla veneranda età ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante ci siano tanti dubbi sulla possibilità che si corra la Dakera causa dell’emergenza sanitaria, il trionfato dell’ultima edizione nella categoria auto,, lancia segnali di positività. Il pluri trionfatore del rally è convinto che la suavettura gli possa consentire diil titolo. In un’intervista rilasciata a Marca, infatti, il pilota spagnolo ha dichiarato: “Ladi quest’anno è migliore di quella dello scorso anno. Quanto? forse non molto, ma abbastanza per andare con la volontà diil titolo di quest’anno“. E a chi gli chiede il segreto dell’eterna giovinezza, visto che è molto competitivo alla veneranda età ...

" Continuare a pensare, lavorare ed essere entusiasti per un'edizione 2021 il cui destino è rimasto sospeso per diversi mesi è stata la prima sfida da raccogliere ", ha dichiarato David Castera, diret ...

