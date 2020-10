Da Papa Francesco un appello: 'I pescatori prigionieri in Libia riabbraccino presto le loro famiglie' (Di domenica 18 ottobre 2020) Parole di speranza per non dimenticare famiglie che soffrono: Papa Francesco ha voluto rivolgere un appello per la liberazione dei pescatori italiani ancora trattenuti in Libia e per la pace in quel ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Parole di speranza per non dimenticareche soffrono:ha voluto rivolgere unper la liberazione deiitaliani ancora trattenuti ine per la pace in quel ...

fattoquotidiano : Pedofilia, Papa Francesco rimuove un vescovo polacco per aver insabbiato alcuni abusi. Una vittima chiama in causa… - ZZiliani : Dalla sua piscina alla Gran Madre, #Ronaldo pronto a ribattere a Papa Francesco nel caso, all’Angelus di oggi, dice… - Rvaticanaitalia : Cresce l'attesa per la preghiera per la #pace di S.Egidio, martedi in Campidoglio, con il #Papa. Lunedi alle 11.20… - ehii_liz : RT @sweetcreavture: perchè la mia tl sta cercando di montare papa francesco - vaticannews_it : #18ottobre #PapaFrancesco nel dopo #Angelus incoraggia i 18 pescatori trattenuti in #Libia e nella Giornata mission… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Adesso il caos regna sovrano: cosa ha fatto Papa Francesco ilGiornale.it Mi chiamo Francesco Totti: il docu-film che racconta la leggenda della Roma

Commozione e applausi per la presentazione del film Mi chiamo Francesco Totti, passato alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia ...

LE TASSE E’ UN DOVERE

Il “trabocchetto” che fanno gli avversari di Gesù ponendogli “una domanda insidiosa” per screditarlo – “E’ lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?” – è il centro della riflessione di Papa Francesco ...

Commozione e applausi per la presentazione del film Mi chiamo Francesco Totti, passato alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia ...Il “trabocchetto” che fanno gli avversari di Gesù ponendogli “una domanda insidiosa” per screditarlo – “E’ lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?” – è il centro della riflessione di Papa Francesco ...